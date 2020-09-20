نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المُتوقع لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُقام اليوم الأحد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

وتُعتبر تلك المباراة هي الاولى التي يخوضها الريال في الليجا للعام الجديد 2020-2021 بعد أن تم تأجيل مباراته في الجولة الإفتتاحية.

في المقابل سقط فريق نادي ريال سوسيداد في فخ التعادل الإيجابي لحساب مباريات الجولة الأولى مع بلد الوليد بهدف لكلاً منهما.

وسيدخل ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي :-

· حراسة المرمى: كورتوا.

· خط الدفاع: ميندي، راموس، فاران، كارفاخال.

· خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.

· خط الهجوم: فينسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو.

في المقابل سيلعب ريال سوسيداد المباراة بالأسماء التالية :-

· حراسة المرمى: ريميرو.

· خط الدفاع: مونريال، دييجو لورينتي، آرتيز، جوروزابيل.

· خط الوسط: ميرينو، جيفارا، لوبيز.

· خط الهجوم: أويارزابال، إيزاك، دافيد سيلفا.