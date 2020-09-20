مواجهة متكافئة بين المقاولون والاتحاد في صراع المراكز المتقدمة اليوم

يلتقى اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب مع نظيره الاتحاد السكندري بملعب الجبل الأخضر فى إطار لقاءات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

ويدخل المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز فى ظل الرغبة فى الاستمرار فى المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري .

وفى المقابل ، يسعي فريق الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف إلى تحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى النتائج القوية للمنافسة على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب المسابقة بعد التعادل الأخير أمام الأهلي .

ويمتلك المقاولون العرب 48 نقطة محتلا بها المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري ،بينما يقع الاتحاد السكندري فى المركز الخامس برصيد 37 نقطة .