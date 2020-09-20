لماذا تأخر إرسال الميزانية السنوية إلى الأندية .. اتحاد الكرة يجيب

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مصير الميزانية السنوية للجبلاية وأسباب عدم إرسالها إلى الأندية ممثلى الجمعية العمومية.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أرسل إلى الجبلاية خطابا طالب خلاله بوضع خارطة طريق واضحة لانتقاء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية القادمة وإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.

قال المصدر إن أزمة فيروس كورونا والتوقف الإجباري للمسابقات المحلية تسبب فى عدم انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية التى يسبقها ب ١٥ يوما ارسال الميزانية السنوية إلى أندية الدورى المصرى ممثلى الجمعية العمومية.

أشار إلى أن تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية الى ٩٥ وفقا لتعليمات الفيفا ساهم فى تأخير ارسال الميزانية السنوية التى كانت تجرى عقب انتهاء السنة المالية من كل عام.

أوضح أن الجبلاية سوف ترسل الميزانية السنوية وتعديلات لاءحة النظام الاساسي إلى أعضاء الجمعية العمومية من أجل مناقشتها واعتمادها خلال انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية المقبلة.

شدد على أن الجبلاية استقرت على إجراء فعاليات الجمعية العمومية الغير عادية القادمة بعد انتهاء منافسات بطولة الدورى الممتاز نهاية شهر أكتوبر القادم.