أخبار عاجلة
بعد 6 سنوات من اعتزاله .. أسامة حسني يكشف الكواليس الأسرية مع الخطيب عقب رحيله عن الأهلي .. ويؤكد: الحصول على الحق بالقانون وليس... -
لاعبو الزمالك يجرون مسحة كورونا فى المغرب غدا -
وفد من الاتحاد السكندري يتوجه لسويسرا لحضور جلسة شكوى مانوتشو -
لهذا السبب .. سموحة يقرر الاستغناء عن الكونغولي إيدي إيمومو -
طاقم الطائرة يحتفل ببعثة الزمالك بـ"تورتة" -
ألمانيا تتعادل مع سويسرا 3-3.. وإسبانيا تخسر أمام أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية -
القنصل المصري بالمغرب يستقبل بعثة الأهلي -
وصول بعثة الزمالك إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء -
بمشاركة بن شرقي.. المغرب يتعادل مع الكونغو 1 - 1 وديا -
إصابة كريم حافظ لاعب مالاتيا التركى ومنتخب مصر بفيروس كورونا -

بالأسماء.. شوبير يعلن خليفة كارتيرون فى الزمالك والحسم خلال ساعات

الرياضة تبليغ
بالأسماء.. شوبير يعلن خليفة كارتيرون فى الزمالك والحسم خلال ساعات
بالأسماء.. شوبير يعلن خليفة كارتيرون فى الزمالك والحسم خلال ساعات

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات الموقف داخل نادي الزمالك في ملف التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة.

وكان باتريس كارتيرون، فاجأ إدارة الزمالك وجماهيره في وقت سابق بالإعلان عن رحيله، بحجة الضغوطات وعدم الرغبة فى الاستمرار .

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "الزمالك لم يتفاوض مع الصربي ميتشو لتولي القيادة الفنية للفريق كما تردد".

وأضاف: "هناك مفاضلة قوية بين الثنائي البرتغالي فيريرا وباتشكيو، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "أمير مرتضى منصور يرغب بقوة في تعيين البرتغالي فيريرا، وسوف يتضح الموقف في الساعات القليلة المقبلة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء.. شوبير يعلن خليفة كارتيرون فى الزمالك والحسم خلال ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 