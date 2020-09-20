فريق سوهاج يواجه تليفونات بني سويف ضمن منافسات القسم الثاني اليوم

يواجه اليوم الأحد فريق سوهاج الأول لكرة القدم بقيادة أحمد خلف بيبو، المدير الفني، فريق تليفونات بني سويف بقيادة أبو العينين شحاتة، المدير الفني.

وذلك على إستاد سوهاج الرياضي، في إطار الجولة الـ 18 من مسابقة القسم الثاني لمجموعة الصعيد بعد عودة المسابقة التي توقفت لمدة 183 يومًا بسبب جائحة كورونا.

وقد استعد فريق سوهاج للمباراة من خلال فترة الإعداد واداء مُبارتين وديتين.

وأكد "بيبو" أن فريق سوهاج جاهز تمامًا الفريق للتليفونات حيث يدخل سوهاج اللقاء وعينه على الثلاث نقاط للدخول إلى منطقة الأمان والابتعاد عن المنطقة الخطرة.

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جدير بالذكر أن فريق سوهاج يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة فى مجموعة الصعيد ، بينما يحتل فريق تليفونات بنى سويف المركز السادس برصيد 23 نقطة فى ذات المجموعة.