وتلقى إنبي هزيمة مفاجئة من قبل حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس في إطار لقاءات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز، وهو ما تسبب في حالة كبيرة من الغضب داخل إنبي.
ويرى مسئولو إنبي أن أداء الفريق تراجع بشكل ملحوظ عما كان عليه في الفترة ما قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، رغم امتلاك الفريق مجموعة من أبرز اللاعبين.
ويأمل مسئولو الفريق في عودة النتائج الجيدة من جديد للمنافسة على المراكز المتقدمة كما كان عليه الأمر في الدور الأول، والذي شهد تواجد الفريق ضمن المراكز الخمسة الأولى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غضب في صفوف إنبي بعد تدهور نتائج الفريق والابتعاد عن المراكز المتقدمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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