غضب في صفوف إنبي بعد تدهور نتائج الفريق والابتعاد عن المراكز المتقدمة

حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها داخل نادي إنبي بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى توقف رصيد الفريق عند 35 نقطة، محتلا بها المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.





وتلقى إنبي هزيمة مفاجئة من قبل حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس في إطار لقاءات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز، وهو ما تسبب في حالة كبيرة من الغضب داخل إنبي.





ويرى مسئولو إنبي أن أداء الفريق تراجع بشكل ملحوظ عما كان عليه في الفترة ما قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، رغم امتلاك الفريق مجموعة من أبرز اللاعبين.





ويأمل مسئولو الفريق في عودة النتائج الجيدة من جديد للمنافسة على المراكز المتقدمة كما كان عليه الأمر في الدور الأول، والذي شهد تواجد الفريق ضمن المراكز الخمسة الأولى.

