تستأنف اليوم منافسات دورى القسم الثاني بعد فترة توقف دام لأكثر من 5 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد،حيث تقام 4 مباريات بالمجموعة الاولى "الصعيد" . ويلعب فريق بني سويف امام منافسه ديروط بهدف مواصلة المشوار الناجح وتحقيق الثلاث نقاط علي امل تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز . كما يلعب فريق سوهاج أمام فريق تليفونات بني سويف ويواجه فريق المنيا منافسه الفيوم ، ويستضيف فريق بترول اسيوط منافسه الاعلاميين . ترتيب المجموعة قبل مواجهات اليوم 1- بني سويف : 35 2- البنك الاهلي : 35 3- الالومنيوم : 32 4- شبان المسلمين : 31 5- بترول اسيوط : 24 6- تليفونات بني سويف : 23 7- سوهاج : 22 8- المنيا : 19 9- الاعلاميين : 19 10- الفيوم : 18 11- ديروط : 11 12- طهطا : 10

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد غياب أكثر من 5 أشهر .. عودة منافسات القسم الثاني بـ 4 مباريات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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