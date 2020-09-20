نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا ينتظر الأهلي في الجولة القادمة من الدوري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعثر فريق الأهلي أمام نظيره فريق مصر المقاصة بعد تعادلهما سلبيًا، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019 – 2020.

وارتفع رصيد النادي الأهلي إلي 73 نقطة وعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري، وكان قد حسم المارد الأحمر لقب البطولة للمرة الـ42 في تاريخه بشكل رسمي بعد خسارة غريمه الزمالك أمام فريق أسوان بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس بالجولة 28 من البطولة.

وحسم الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية حصدا للقب البطولة المحلية متفوقا بفارق 30 لقب عن أقرب ملاحقيه الزمالك صاحب الـ12 لقبا بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بالدوري

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي مصر في لقاء الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءا، وستقام المباراة على ستاد الكلية الحربية.

وستذاع أحداث مباراة الأهلي ضد نادي مصر في الجولة 29 بالدوري يوم الأربعاء القادم، على شاشة قنوات أون تايم سبورت on time sport الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، كما يمكن متابعة المباراة عبر روابط البث المباشر على شبكة الانترنت.