نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يثني على قوة النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي السد القطري أن مواجهة فريقه ضد النصر السعودي والتي تقام يوم غداً الإثنين لحساب مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم ستكون غاية في الأهمية للفريقين.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد قال تشافي أن اللقاء سيكون صعب للغاية خاصةً وأن كل فريق يتوفر على الإمكانيات والأدوات التي تساعده في تحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف " سنواجه واحد من أفضل الفرق الموجودة في البطولة ونحب أن نلعب ضدهم مثلما حدث في الموسم الماضي على الرغم من الإختلاف الكبير الذي حدث على مستوى القوام الأساسي للفريق.

وأنهى " أنتظر من اللاعبين تحقيق النقاط الثلاثة من أجل مواصلة المنافسة على لقب البطولة القاري الذي اسعى لإهدائه للشعب القطري ونادي السد.