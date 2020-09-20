لمتابعة الاستعدادات النهائية.. أشرف صبحي وحسن مصطفى يجتمعان باللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لليد، صباح اليوم، الأحد، مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، المقرر إقامتها في مصر يناير 2021.

حضر الاجتماع، هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة، وحسين لبيب، مدير اللجنة المنظمة للبطولة، وأحمد الشيخ، رئيس لجنة الاتصال الحكومي، ورؤساء اللجان المعنية للبطولة.

وصرح وزير الشباب والرياضة بأن اللجنة المنظمة للمونديال تواصل عملها بكل قوة استعدادًا للمونديال المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير من العام القادم.

وأشاد صبحي بالجهود التي تقوم بها جميع اللجان المعنية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي لليد والهيئة الهندسية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا مكثفا لحسم بعض الملفات الهامة، حيث تسعى اللجنة المنظمة والتي تعمل تحت ضغط كبير من الاتحاد الدولي وبدعم أكبر من الدولة لتسليم مبكر للملاعب والصالات، خاصة مع استمرار لجان التفتيش الدولية لمراقبة ما يحدث عن قرب.

واطمأن الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لليد، على الاستعدادات النهائية من أعمال إنشائية وتطويرية وتنظيمية وتسويقية وآخر الأعمال الخاصة بالصالات المغطاة، والمكاتب الإدارية الخاصة بالبطولة.

وتم الاتفاق على الشكل النهائي للجان المنظمة وأدوارها في الفترة المقبلة، وجداول المباريات كاملة بالتوقيتات والصالات المقامة عليها وصالات التدريب، والمتطوعين وبرامج تدريبية لهم.