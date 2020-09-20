أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية المقرر أن تدير مباريات اليوم الأحد فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وقامت لجنة الحكام بإجراء تغيير فى طاقم حكام مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندرى حيث دفعت بوائل فرحان بدلا من محمد عباس قابيل حكما للفيديو دون إبداء أى أسباب.
وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الإنتاج الحربي والجونة إلى الحكم محمود بسيوني على أن يعاونه الثنائى أحمد ساهر وشريف التباع وحكمًا رابعًا إبراهيم شاهين وحكمًا للفيديو محمود دسوقي ومساعده أحمد جمال.
ويدير لقاء المقاولون العرب والاتحاد السكندرى الحكم محمد سلامة ويعاونه الثنائى تامر رشاد ومحمد صلاح وحكما رابعا أحمد إبراهيم وحكما الفيديو وائل فرحان ومساعده محمد التابعي.
يذكر أن الأهلي توج رسميًا بالدوري بعد الزمالك من أسوان أمس بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة ذاتها.
وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي ومصر المقاصة
1- الأهلي 73 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- بيراميدز 48 نقطة.
4- المقاولون العرب 48 نقطة.
5- مصر المقاصة 37 نقطة.
6- الاتحاد السكندري 37 نقطة
2- الزمالك 55 نقطة.
3- بيراميدز 48 نقطة.
4- المقاولون العرب 48 نقطة.
5- مصر المقاصة 37 نقطة.
6- الاتحاد السكندري 37 نقطة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأسباب مجهولة.. لجنة الحكام تقرر تغيير حكم الفيديو فى مباراة الاتحاد والمقاولون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.