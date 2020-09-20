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بعد وصوله مصر .. ميتشو يكشف لـ دوت الخليج حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

الرياضة تبليغ
بعد وصوله مصر .. ميتشو يكشف لـ دوت الخليج حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك
بعد وصوله مصر .. ميتشو يكشف لـ دوت الخليج حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

أثارت العديد من التقارير الصحفية الجدل حول مدرب نادي الزمالك القادم بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق بعد فسخ العقد عن طريق الشرط الجزائي. 

وربطت بعض الصحف وجود الذئب الصربي ميتشو في مصر بإقترابه من تدريب نادي الزمالك. 

وتواصل دوت الخليج مع المدرب الصربي لمعرفة حقيقة الأمر. 

وقال الصربي في تصريحات خاصة لصدى البلد : " أدرب منتخب زامبيا حاليا ولا أستعد للمغادرة في أي وقت فأنا سعيد للغاية ".

وتابع : "جئت إلى مصر مع بعثة منتخب زامبيا كترانزيت من أجل إنهاء التأشيرات والسفر مرة أخرى لكرواتيا من أجل لعب بطولة دولية ودية ".

واختتم : " لم يتواصل معي أحد من مسؤولي نادي الزمالك وبالنسبة لي أنا سعيد في فريقي الحالي ولن أرحل عن قيادته في الوقت الحالي ".

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 