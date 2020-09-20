نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام نيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام فريق نيس في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الفرنسي.

ويغيب نيمار دا سيلفا عن مباراة نيس، وذلك بسبب العقوبة التي فرضت عليه من الاتحاد الفرنسي بعد أحداث مباراة مارسيليا واعتدائه على مدافع المنافس وتعرضه للطرد.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: فلورينزي - باكير - كيمبيمبي - ماركينيوس.

خط الوسط: فيراتي - ادريسا جايي - انخيل دي ماريا - دراكسلر.

خط الهجوم: كيليان مبابي - ايكاردي.