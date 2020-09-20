نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد هاني يتوعد الوداد المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي عن تطور مستواه خلال الآونة السابقة والظهور بصورة ملفتة وجيدة إلى حد ما خاصةً بعد الإنتقادات اللاذعة التي وجهها له الجمهور.

وفي تصريحات إذاعية قال هاني " فايلر يتعامل مع جميع اللاعبين بصورة جيدة للغاية وهذا ما ظهر جلياً مع مروان محسن حيث أحسن السويسري التعامل مع وأكد أنه سيسانده خلال الفترة القادمة.

وأكمل " مواقع التواصل الإجتماعي تؤثر بالسلب على اللاعبين لكن الأهم أن يقوم اللاعب بتأديه عمله على أكمل وجه ولا يلتفت لمثل هذه التفاهات " على حد قوله " خاصةً وأن النقد إن لم يكن هادف لا يجب الإلتفات له.

وأنهى " لا أخشى مباراة الوداد ولم نعرف في الأهلي مصطلح الخوف لكننا بالطبع نحترم الأجواء ونعرفها جيداً ومنذ عودة النشاط لم أتجاهل تلك المباراة التي أسعى للمشاركة بها ومساعدة الأهلي في الوصول للنهائي.

يُذكر أن الاهلي تنتظره مواجهة قوية مع الوداد المغربي يوم الثامن عشر من شهر أكتوبر القادم لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.