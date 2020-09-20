سحر وشعوذة.. "شيخ" رضا عبدالعال يثير الجدل بعد واقعة استاد طنطا

أثار رفض رضا عبدالعال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا دخول فريقه إلى غرفة خلع الملابس بين شوطى مباراته أمام إف سي مصر، حالة كبيرة من الجدل كونها تعد حالة غريبة من نوعها ولا نشاهدها خلال مباريات الدوري الممتاز.

وقاد رضا عبدالعال فريقه طنطا فى أول مباراة له مع الفريق أمام نادى مصر فى اللقاء الذى جمعهما أمس فى إطار لقاءات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز والذى انتهى بالتعادل السلبي بينهما.

وفاجأ رضا عبدالعال الجميع برفض دخول فريق طنطا إلى غرف خلع الملابس باستاد طنطا، مؤكدا أنه يرى أشياء غريبة داخل الغرفة كما أكد له أحد "الشيوخ" الذى اصطحبه معه داخل الاستاد.

ولم يخف رضا عبدالعال سبب عدم ذهابه إلى غرفة خلع الملابس بين شوطى مباراة فريقه طنطا أمام إف سي مصر وأكد أن الغرفة بها أشياء غريبة وكانت البداية بتعطل التكييف بداخلها، مؤكدا أن الشيخ أخبره بوجود أشياء غريبة وقد يكون هناك أعمال سحر.

وهو الأمر الذى أثار حالة كبيرة من الجدل بشأن موقف رضا عبدالعال خاصة وأن المباراة تقام على ملعب طنطا، وواصل الفريق الطنطاوى نتائجه المتخبطة فى الفترة الأخيرة وتعادل على ملعبه أمام إف سي وأصبح الفريق قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى دوري القسم الثانى.

ويستعد طنطا بقيادة مدربه رضا عبدالعال لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الممتاز.