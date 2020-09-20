تابعه أكثر من مليار مشاهد.. وزير الرياضة يكرم منظمي حفل قرعة مونديال اليد.. فيديو وصور

وزير الرياضة: إصرار القيادة السياسية المضي قدماً في طريق البناء وتكريم أبنائها المجتهدين والمخلصين

قرعة مونديال اليد تابعها أكثر من 190 دولة حول العالم

رئيس الاتحاد الدولي لليد يشكر شركاء النجاح في إخراج حفل القرعة

منتصر النبراوي: نعد بحفل افتتاح وختام يليق باسم ومكانة مصر

كرم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، منظمي حفل قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021.

وخلال حفل التكريم، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص الشكر والتقدير لمنظمي ومقدمي حفل قرعة البطولة والذي شهدت ردود أفعال عالمية موجها رسالة حب للموسيقار عمر خيرت على إبداعاته في القرعة.

وصرح وزير الرياضة بأن التكريم يأتي للجهود الذي بذلت من جانب منظمي حفل قرعة البطولة والنجاح الكبير الذي تحقق والذي تابعه أكثر من مليار مشاهد حول العالم من 190 دولة حول العالم، مشيرًا إلي اعتزازه بوجوده بجانب الدكتور حسن مصطفي القيمة الدولية الذي أسس لمنظومة رياضة اليد المصرية والعالمية.

وشدد وزير الرياضة على إصرار القيادة السياسية المضي قدمًا في طريق البناء والعمل وتكريم المخلصين والمجتهدين من أبنائها بالداخل والخارج، وأكد حرص الدولة على تكريم كل مسئول بذل جهدا لخدمة الوطن في مختلف المجالات.

وجاء علي رأس المكرمين رئيس اللجنة المنظمة ورئيس اتحاد اليد المهندس هشام نصر، ومدير البطولة الكابتن حسين لبيب، وأمين صندوق اتحاد اليد الكابتن مؤمن صفا، والكابتن علاء السيد المشرف علي المنتخبات الوطنية ، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي بوزارة الرياضة، اللواء محمد رضا داود رئيس مجلس إدارة لاكي تورز، وأحمد سعد من شركة ثري أس ، وهاني لطفي المخرج التلفزيوني ، والسادة مسئولي شركة تكرتي وبيرزنتيشن ؛ منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي وبيرزنتيشن، والفنان خالد النبوى والفنانة إنجى المقدم وجاسمين طه.

وجه الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لليد الشكر لجميع شركاء النجاح في إخراج حفل القرعة بدء من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وكافة المؤسسات واللجان المعنية والذي كانت نتيجه مليار مشاهدة من 190 دولة وردود أفعال عالمية.

وأشار منتصر النبراوي، إلى التناغم بين المؤسسات كافة الذي أدى لنجاح حفل القرعة ولاقت إعجاب الجميع ، ونعد بحفل افتتاح وختام يليق بإسم ومكانة مصر.