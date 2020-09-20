محمد حليم: تلقيت عرضا لتدريب النصر الليبي وأخرى محلية

كشف محمد حليم المدير الفني السابق لنادى حرس الحدود عن العروض التى تلقاها من أجل تدريب العديد من الفروق محليا وعربيا. كان محمد حليم رفض دور الرجل الثاني بعد عودة طارق العشرى لتدريب نادي حرس الحدود والانضمام إلى الجهاز المعاون. وقال محمد حليم فى تصريحات لـ"دوت الخليج": إنني تلقيت العديد من العروض لتدريب بعض الفرق على المستوى المحلي والعربي وذلك عقب الرحيل عن تدريب حرس الحدود. وأشار إلى أنه تلقى عرضا مؤخرا لتدريب فريق النصر الليبي إضافة الى عروض لتدريب أندية فى دوري القسم الثاني على المستوى المحلي بداية من الموسم القادم. شدد على أنه سيمر بمرحلة الاستجمام فى الوقت الراهن ونيل قسط من الراحة وإعادة ترتيب الأوراق استعدادا لخوض تجربة تدريبية جديدة بداية من الموسم القادم.

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