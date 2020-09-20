وزير الرياضة: مونديال اليد الحدث الوحيد الذي اجتمع عليه العالم خلال أزمة كورونا

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه سعيد بكون رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، مصري الجنسية وهو الدكتور حسن مصطفى، موضحا أن هذا نجاح لمصر .

وأضاف صبحي ، خلال مؤتمر تكريم القائمين على حفل قرعة مونديال اليد " كل الشكر لمجموعة العمل اللي انتجت هذه القرعة التي خرجت بشكل مبهر، القرعة هي المؤشر الاساسي لرؤيتنا وتنظيمنا للبطولة ، ونجاحها حافز لنا لنكمل على نفس المستوى".

وتابع: "الكيانات الوطنية اصبحت صاحبة المنتج المصري ولا نستورد من الخارج ، و قرعة المونديال اكبر دليل على ذلك بعدما استعنا بكل ما هو مصري لانجاح الحفل".

وواصل: " الحدث الوحيد الذي اجتمع عليه العالم في ظل هذه الظروف كانت قرعة المونديال ،وكل الذين تواجدوا في القرعة عادوا سالمين سلبي كورونا".

واختتم : استطعنا في اقل من سنتين انشاء وتطوير كافة الصالات المستضيفة للمونديال و نسعى لانهاء باقي الصالات خلال الايام المقبلة لتكون جاهزة للمونديال.