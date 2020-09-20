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سامي قمصان: الأهلي يستحق التتويج بالدوري عن جدارة

الرياضة تبليغ
سامي قمصان: الأهلي يستحق التتويج بالدوري عن جدارة
سامي قمصان: الأهلي يستحق التتويج بالدوري عن جدارة

قال سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريق الأهلي استحق التتويج بالدوري عن جدارة واستحقاق.

وأضاف قمصان في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أهنئ جماهير الأهلي ومجلس الإدارة واللاعبين وكافة الأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالنادي بعد الحصول على اللقب الـ42 رسميًا".

وتابع: "نشكر مجلس الإدارة الذي تحمل الضغوط الشديدة في الفترة الماضية، والهجوم الذي تعرض له في الفترة الماضية".

وواصل: "حسمنا لقب الدوري المصري خاصة بعد نتائج الدور الأول، قبل فترة التوقف بسبب فيروس ، وكان هناك فارق نقاط كبير بين الأهلي وباقي المنافسين".

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 