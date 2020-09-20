رئيس الاتحاد الدولي لليد: قرعة المونديال أذيعت في أكثر من 190 دولة حول العالم

أكد حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن قرعة المونديال أذيعت في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من الرسائل والتهاني من دول العالم عن الشكل المبهر الذي ظهر به الحفل.

وقال حسن مصطفى، في المؤتمر الصحفي لتكريم القائمين على حفل قرعة مونديال اليد: "كل الشكر لوزير الرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد حتى الآن، نحن في الإحماء نسعى لعدم وجود ثغرات في البطولة".

وأضاف: "نشكر الدولة على تنظيمها لبطولة العالم في هذا الوقت الحرج، وأود أن أؤكد أن كل عنصر مشارك في تنظيم البطولة سيكون سفيرا لمصر".

وتابع: "لابد من إعداد منتخب مصر على مستوى عالٍ وتقديم مستوى جيد، خاصة أن البطولة من تنظيم مصر".

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ منتخبا.