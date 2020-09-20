اتحاد الكرة يفتح الباب للراغبين في ترخيص الأكاديميات.. الخميس المقبل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح الباب أمام الراغبين في الحصول على تراخيص لأكاديميات كرة القدم بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 24 سبتمبر.

ومن المقرّر أن يستمر فتح الباب للحصول على تراخيص الأكاديميات وسداد الاشتراكات حتى 30 أكتوبر المقبل.

وسيكون من حق الأكاديميات الحاصلة على التراخيص المشاركة بمهرجانات ومسابقات الأكاديميات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة أنه بداية من النصف الثاني لشهر نوفمبر 2020 يحق الأكاديميات الحاصلة على التراخيص المشاركة فى البطولات التى ينظمها اتحاد الكرة.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حرصت على تقنين عمل الأكاديميات وتم تكليف الدكتور محمود سعد بالإشراف على منحها رخصة للعمل وفق لوائح الجبلاية.