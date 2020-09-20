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الأهلي يحتفي بالدرع 42 بحفل تكريم كبير و150 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب

الرياضة تبليغ
الأهلي يحتفي بالدرع 42 بحفل تكريم كبير و150 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب
الأهلي يحتفي بالدرع 42 بحفل تكريم كبير و150 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب

استقرت إدارة الأهلي علي إقامة حفل تكريم للاعبين المشاركين في حصد لقب الدوري رقم 42 بعد حسمه رسميًا بفارق النقاط عن المباريات المتبقية خاصة بعد الصعوبات التي واجهها الفريق الاول طوال الموسم الحالي من إصابات وغيابات ولاعبين رحلوا وفيروس وشائعات لضرب وهدم إستقرار القلعة الحمراء.

وكلفت إدارة النادي، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والإدارة المالية لفريق الكرة بإعداد ملف كامل عن نسب مشاركات كل لاعب بهدف تجهيز الأمر وعرضه علي لجنة التخطيط وتخصيص مكافأة لكل لاعب تقدر ب150 ألف جنيه .

وسادت حالة من الارتياح داخل النادي خاصة أن لقب الدوري هو تتويج للعمل في صمت وتحمل الضغوط الكبير التي تحاصر المجلس والجماهير والتعدي غير المبرر طوال الموسم علي حقوقه.

من جانبه، رفض محمود الخطيب رئيس النادي الإحتفالات بحسم اللقب حيث أنه يري الهدف الأهم والأسمي هو لقب دوري أبطال أفريقيا ويجب التركيز فيه ، وطالب الخطيب من الفريق بالهدوء والعمل علي الإعداد الجيد لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي الأميرة السمراء.

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