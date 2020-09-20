خبير لوائح عن هجوم رئيس الزمالك على الحكام: اتحاد الكرة مسئول عن حماية المنظومة

علق محمد البيومي خبير اللوائح الرياضية على هجوم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الحكام بعد خسارة الفارس الأبيض امام أسوان فى الدورى الممتاز.

كان رئيس نادى الزمالك قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك: "أنا بقول لأي حكم إنت كلك على بعضك بـ 200 جنيه، واللاعب اللي بجيبه بـ 20 مليون جنيه، وأنا بقول لأي لاعب في الزمالك إن أي حكم يحط صباعه عليك اديله بالقلم على وشه".

وأضاف محمد البيومي فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: :"من المؤكد أن أي تجاوز مرفوض ويخالف قواعد اللعب النظيف ويكون المخالف معرض للعقوبة طبقا لميثاق الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا للأخلاق أو لجنة القيم التي تنص علي إحترام عناصر اللعبة.

وتابع: "طبعا الإتحاد الأهلي وليس الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا هو المسئول عن تحديد وتنفيذ العقوبة المناسبة لأن هذا أمر داخلي.

وأكد أنه يجب أن يتصدى اتحاد الكرة لمثل هذه النوعية من التجاوزات حتى إذا لم يتم تقديم شكوى للسيطرة على أمور اللعبة أخلاقيا.

ولفت إلى أن اتحاد الكرة مسئول عن حماية حكامه وكل عناصر اللعبة من اى تجاوزات او خروج اى مسئول عن النص.

يذكر أن الحكم الدولى محمد معروف أدار مباراة الزمالك وأسوان التي أقيمت الجمعة الماضية وانتهت بفوز أسوان بهدف نظيف فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.