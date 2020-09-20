وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن رابطة الليجا تمنع إبرام برشلونة لأي صفقة خلال الوقت الحالي، إلا بعد جمع الأموال من المبيعات.
وأضافت الصحيفة، أن رابطة الدوري الإسباني، وضعت حدا لإنفاقات الأندية خلال الميركاتو الصيفي، وفقا للعائدات السنوية، وذلك بسبب أزمة كورونا.
وتابعت الصحيفة، أن نادي برشلونة خسر 300 مليون جنيه إسترليني، بسبب أزمة كورونا الأخيرة، رغم تنازل اللاعبين عن جزء من رواتبهم.
يذكر أن جورجينيو فينالدوم لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي وديباي نجم ليون الفرنسي، أبرز الأهداف التي ينوي برشلونة التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ويستعد برشلونة لمواجهة فياريال يوم 27 أغسطس، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.
كان فريق برشلونة فشل الموسم الماضي في حصد أي لقب سواء محليا أو قاريا، لأول مرة منذ 11 عاما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضربة موجعة للبلوجرانا.. رابطة الليجا تحرم برشلونة من إبرام صفقات جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.