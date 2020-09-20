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ضربة موجعة للبلوجرانا.. رابطة الليجا تحرم برشلونة من إبرام صفقات جديدة

الرياضة تبليغ
ضربة موجعة للبلوجرانا.. رابطة الليجا تحرم برشلونة من إبرام صفقات جديدة
ضربة موجعة للبلوجرانا.. رابطة الليجا تحرم برشلونة من إبرام صفقات جديدة
أكد تقرير صحفي، اليوم، الأحد، أن رابطة الليجا منعت نادي برشلونة من إبرام أي صفقات جديدة خلال الوقت الحالي.

وذكرت صحيفة " ميرور"  البريطانية، أن رابطة الليجا تمنع إبرام برشلونة لأي صفقة خلال الوقت الحالي، إلا بعد جمع الأموال من المبيعات.

وأضافت الصحيفة، أن رابطة الدوري الإسباني، وضعت حدا لإنفاقات الأندية خلال الميركاتو الصيفي، وفقا للعائدات السنوية، وذلك بسبب أزمة .

وتابعت الصحيفة، أن نادي برشلونة خسر 300 مليون جنيه إسترليني، بسبب أزمة كورونا الأخيرة، رغم تنازل اللاعبين عن جزء من رواتبهم.

يذكر أن جورجينيو فينالدوم لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي وديباي نجم ليون الفرنسي، أبرز الأهداف التي ينوي برشلونة التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويستعد برشلونة لمواجهة فياريال يوم 27 أغسطس، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.

كان فريق برشلونة فشل الموسم الماضي في حصد أي لقب سواء محليا أو قاريا، لأول مرة منذ  11 عاما.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 