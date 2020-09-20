نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيمو فيرنر.. نعم فضلت تشيلسي على ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي أنه فضل إرتداء قميص البلوز عن الإنتقال لليفربول على الرغم من أن الأخير هو حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي.

وفي تصريحات صحفية أفردتها صحيفة بيلد آم زونتاج الألمانية أكد فيرنر أن المشروع الذي كان يُحلم أن يكون جزء منه وجده في تشيلسي خاصةً وأن لامبارد يعمل بشكل كبير.

وأضاف " المدير الفني للمانشافت يواكيم لوف لعب دور كبير في إتمام إنتقالي من لايبزيج إلى صفوف نادي تشيلسي ونصحني باللعب في ستامفورد بريدج بدلاً من التوجه للأنفيلد.

وأنهى " أرجو من كلوب أن يكون قد تفهم موقفي ففي تشيلسي فرصة اللعب أساسياً أكبر من التواجد مع ترسانة هجومية بقيادة صلاح وماني وفيرمينو خاصةً أن جيرو على وشك الرحيل.

يُذكر أن تشيلسي كان قد أتم صفقة إنتقال فيرنر صاحب الأربعة وعشرين عاماً بعد أن رفض اللاعب الإنتقال إلى ليفربول وتنتظر منه الجماهير الزرقاء الكثير والكثير لتحقيقه الموسم الجاري.