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مدرب الأهلي: مجلس الإدارة تعرض لضغوط شديدة

الرياضة تبليغ
مدرب الأهلي: مجلس الإدارة تعرض لضغوط شديدة
مدرب الأهلي: مجلس الإدارة تعرض لضغوط شديدة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأهلي: مجلس الإدارة تعرض لضغوط شديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق استحق التتويج بالدوري عن جدارة واستحقاق

وقال قمصان في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أهنئ جماهير الأهلي ومجلس الإدارة واللاعبين وكافة الأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالنادي بعد الحصول على اللقب الـ42 رسميًا".

وأضاف:" نشكر مجلس الإدارة الذي تحمل الضغوط الشديدة في الفترة الماضية، والهجوم الذي تعرض له في الفترة الماضية".

وواصل:" حسمنا لقب الدوري المصري خاصة بعد نتائج الدور الأول، قبل فترة التوقف بسبب فيروس ، وكان هناك فارق نقاط كبير بين الأهلي وباقي المنافسيين".

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 