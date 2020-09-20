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لا أشبه أحدا .. عصام الحضري يوجه رسالة لجمهوره بعد أزمة «الفتاة المكسيكية»

الرياضة تبليغ
لا أشبه أحدا .. عصام الحضري يوجه رسالة لجمهوره بعد أزمة «الفتاة المكسيكية»
لا أشبه أحدا .. عصام الحضري يوجه رسالة لجمهوره بعد أزمة «الفتاة المكسيكية»
نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وظهر عصام الحضري في الصور داخل صالات الجيم، وعلق قائلا: "لا أشبه أحدا.. أعيش على كمية هائلة من الثقة .. وبمزاجي ألتفت لمن أريد". 

وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له مع الفتاة، واتهامه خلالها بالإساءة لها. 

وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بعتت فيديو إنجليزي، وأنا معرفش إنجليزي، وقالتلي عاوزة آجي مصر".

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 