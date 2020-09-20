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تعادل إيجابي بين توتنهام وساوثهامبتون في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

الرياضة تبليغ
تعادل إيجابي بين توتنهام وساوثهامبتون في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي
تعادل إيجابي بين توتنهام وساوثهامبتون في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل بين فريق ساوثهامتون ومنافسه توتنهام بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا على ملعب سينت ماري ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز " بريميرليج " .

وتقدم فريق ساوثهامتون عن طريق داني إنجز في الدقيقة 32 من عمر اللقاء قبل ان يتعادل توتنهام في الدقيقة الاخيرة من زمن الشوط الاول بهدف ل سون . 

ونجح فريق ساوثهامبتون في تشكيل خطورة كبيرة علي مرمي توتنهام بتسديد 6 كرات منهم ثلاثة بين الثلاث خشابات وجاء منهم هدف الفريق الوحيد ، بينما قام توتنهام بتسديد كرة واحدة فقط طوال احداث الشوط الاول وجاء منها هجف التعادل .

الاستحواز كان لفريق ساوثهامبتون بنسبة 52% مقابل 48 % لتوتنهام .

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