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اتحاد الكرة: تأجيل مباراتين بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني

الرياضة تبليغ
اتحاد الكرة: تأجيل مباراتين بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني
اتحاد الكرة: تأجيل مباراتين بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم،  تأجيل مباراتي الألمونيوم وطهطا، ونادي الشبان المسلمين بقنا مع البنك الأهلي، اللتين كان من المقرر اقامتهما غدا الاثنين، ضمن مباريات الجولة 18 بالمجموعة الأولى لمنافسات دوري القسم الثاني.

وجاء قرار التأجيل من قبل إدارة المسابقات فى الجبلاية بناء على طلب الجهات الأمنية.

وتستأنف اليوم منافسات دورى القسم الثاني بعد فترة توقف دام لأكثر من 5 أشهر على خلفية انتشار ، حيث تقام 4 مباريات بالمجموعة الاولى "الصعيد" . 

ويلعب فريق بني سويف امام منافسه ديروط بهدف مواصلة المشوار الناجح وتحقيق الثلاث نقاط علي امل تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز.

 

كما يلعب فريق سوهاج أمام فريق تليفونات بني سويف ويواجه فريق المنيا منافسه الفيوم ، ويستضيف فريق بترول اسيوط منافسه الاعلاميين.

 

ترتيب المجموعة قبل مواجهات اليوم :

1- بني سويف : 35 

2- البنك الاهلي : 35 

3- الالومنيوم : 32 

4- الشبان المسلمين : 31 

5- بترول اسيوط : 24 

6- تليفونات بني سويف : 23 

7- سوهاج : 22 

8- المنيا : 19 

9- الاعلاميين : 19 

10- الفيوم : 18 

11- ديروط : 11 

12- طهطا : 10

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 