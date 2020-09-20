مصرع 8 لاعبين في الدوري الغاني بعد انقلاب أتوبيسهم في نهر

لقي 8 لاعبين شباب من فريق يونيفيل الغاني، حتفهم بعد سقوط حافلة الفريق في احد الانهار مساء أمس السبت أثناء نقلهم بعد انتهاء إحدى المباريات التى خاضوها خارج الديار.
وحسب موقع غانا سوكر نت فإن سائق حافلة الفريق فقد السيطرة عليها بعد انفجار احد إطاراتها وانحرفت منه الي النهر .
وأعلن النادي الغاني وفاة 8 لاعبين بينما يتواجد 4 لاعبين في حالة حرجة بالمستشفي بينما خرج 30 لاعباً آخرين دون إصابات .
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