أحمد حسن يكشف العائدين للأهلى نهاية الموسم .. ويرشح نجم إنبي

أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، بقدرات وإمكانيات محمد شريف لاعب الأهلي المعار لنادي إنبي.
وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "محمد شريف لاعب جيد ومميز، ومفيد للنادي الأهلي مع أكرم توفيق في حالة عودة اللاعبان لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل".
وأضاف:" شريف قادر على اللعب في أكثر من مركز، وأيضا وليد آزارو يقترب من العودة للأهلي، وسيتم حسم ملف اللاعبين المعارين في الفترة القادمة".
وأردف:" هناك مشكلة بالنسبة للثنائي جيرالدو دا كوستا، وجونيور أجايي، واللاعبان يرفضان الدخول ضمن صفقات تبادلية".
وتابع:" وكيل أجايي أبلغ مسئولي الأهلي بعدم رغبته في الدخول ضمن صفقات تبادلية، وفي حالة رحيله يحصل على عقده، مع ترك حرية الانتقال لأي نادٍ".
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