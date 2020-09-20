ريكاردو يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي بالدوري

أعلن الجهاز الفنى لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البرازيلي ريكاردو، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إنبي المقرر إقامتها بينهما غدًا الإثنين بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز. وضمت قائمة الإسماعيلي 21 لاعبًا وهم: حراسة المرمى: محمد فوزي ومحمد مجدي. خط الدفاع: محمود البدري ومحمد عمار وإبراهيم أبو اليزيد ومحمد مجدي الجمل وأسامة إبراهيم ومحمد نصر ومحمد بيومي. خط الوسط: عماد حمدي وعمر الوحش ونادر رمضان وعبد الرحمن مجدي وهمام طارق ومحمد مخلوف ومحمود دونجا ومحمود عبد الله وأحمد مدبولي. خط الهجوم: حازم موسى ومحمد حمدي زكي وبيكيتي سيلفا.

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