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حط صباعك فى عينه.. غضب عارم بين الحكام من هجوم مرتضى منصور بعد خسارة أسوان

الرياضة تبليغ
حط صباعك فى عينه.. غضب عارم بين الحكام من هجوم مرتضى منصور بعد خسارة أسوان
حط صباعك فى عينه.. غضب عارم بين الحكام من هجوم مرتضى منصور بعد خسارة أسوان

سادت حالة من الغضب بين صفوف الحكام بمختلف انتماءاتهم من التصريحات التى أطلقها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد خسارة الفارس الأبيض أمام أسوان.

كان رئيس نادى الزمالك قال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك: "أنا بقول لأي حكم إنت كلك على بعضك بـ 200 جنيه، واللاعب اللي بجيبه بـ 20 مليون جنيه، وأنا بقول لأي لاعب في الزمالك إن أي حكم يحط صباعه عليك اديله بالقلم على وشه".

وشن مجموعة من قضاة الملاعب هجوما ضاريا على رئيس نادي الزمالك رافضين الهجوم الضارة الصادر منه ضد الحكام.

وطالب الحكام اللجنة الرئيسية باتخاذ موقف صارم حيال رئيس نادى الزمالك والتصدى له وعدم مرور الأمر مرور الكرام.

كما طالب الحكام اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، باتخاذ موقف صارم يعيد هيبة قضاة الملاعب بين صفوف المنظومة الرياضية.

يذكر أن الحكم الدولى محمد معروف أدار مباراة الزمالك وأسوان التي أقيمت الجمعة الماضي وانتهت بفوز أسوان بهدف نظيف فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 