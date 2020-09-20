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كين وسون يقودان توتنهام لإكتساح ساوثهامبتون بخماسية

الرياضة تبليغ
كين وسون يقودان توتنهام لإكتساح ساوثهامبتون بخماسية
كين وسون يقودان توتنهام لإكتساح ساوثهامبتون بخماسية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كين وسون يقودان توتنهام لإكتساح ساوثهامبتون بخماسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دك توتنهام شباك مضيفه فريق نادي ساوثهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب سينت ماري لحساب مباريات الجولة الثانية من البريميرليج.

سجل خماسية السبيرز الكوري الجنوي سون هيونج مين أربعة أهداف في الدقائق 45-47-64-73 وهاري كين في الدقيقة 82 فيما سجل ثنائية ساوثهامبتون داني إنجز في الدقائق 32 – 90.

بتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة التي إستقر بها في المركز الخامس فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند لا شيء من النقاط في المركز التاسع عشر.

 

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