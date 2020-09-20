سامي قمصان: إعطاء الفرصة لشباب الأهلي للمشاركة في الدوري

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فايلر سيعطي فرصة للاعبين الشباب الفترة المقبلة بعد حسم بطولة الدوري.
وقال قمصان عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "فقدنا لاعبين كثيرين وهناك إصابات عديدة في صفوف الفريق، أدى إلى معاناة الفريق من بعض الصعوبات في الفترة الماضية".
وأضاف: "الفريق تأثر بدنيا بعد توقف الدوري، كان من الصعب العودة بنفس القوة بعد الغياب لعدة شهور عن المباريات".
وتابع: "فايلر سيبدأ إعطاء فرصة اللعب لكل اللاعبين وخاصة العناصر الشابة والناشئين الذين تم تصعيدهم، بالإضافة لبعض اللاعبين مثل حسين الشحات ومحمد محمود وكهربا، كما سيتم إشراك وليد سليمان أساسيا في المباريات المقبلة بعدما كان يشارك كبديل".
وأردف: "تمت الاستعانة بـ أحمد فتحي في لقاء الاتحاد السكندري في مركز المساك، وسبق وشارك في نفس المركز، وهو أحد الحلول الجيدة، وسبق ولعب عدة مباريات.. نبحث عن حلول وأكثر من طريقة".
واختتم: "لعبنا بعد فترة التوقف بأكثر من طريقة في المباريات الماضية، نسعى لتطوير الفريق قبل مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".
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