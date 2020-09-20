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الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتقدم على نيس بهدفين في الشوط الأول.. فيديو

الرياضة تبليغ
الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتقدم على نيس بهدفين في الشوط الأول.. فيديو
الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتقدم على نيس بهدفين في الشوط الأول.. فيديو
تقدم باريس سان جيرمان على نظيره نيس بهدفين دون رد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الفرنسي.

جاءت أهداف باريس سان جيرمان عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 38، وأنخيل دي ماريا 45 من عمر اللقاء.

وعاد مبابي للمشاركة مع باريس سان جيرمان، بعد تعافيه من ، بينما يغيب نيمار للإيقاف.

كان باريس سان جيرمان سقط في الجولتين الماضيتين في مسابقة الدوري أمام لانس بهدف نظيف وأمام مارسيليا بنفس النتيجة ايضا.

ويحتل نيس المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد باريس سان جيرمان في المركز الـ 15 بـ 3 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 