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الأهلي يتوصل لاتفاق شبه نهائي لضم محمد إبراهيم

الرياضة تبليغ
الأهلي يتوصل لاتفاق شبه نهائي لضم محمد إبراهيم
الأهلي يتوصل لاتفاق شبه نهائي لضم محمد إبراهيم

نجحت إدارة الأهلي في التوصل لاتفاق شبه نهائي على ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة.

ولم يمانع مسئولو مصر المقاصة في منح اللاعب للأهلي مقابل 18 مليون جنيه بنظام التقسيط.

وكشفت مصادر خاصة أن محمد إبراهيم قد وقع للأهلي على تعاقد يمتد لمدة أربعة مواسم دون قيود أو شروط.

وسوف يحصل محمد إبراهيم على 7 ملايين جنيه في الموسم الأول والثاني ثم 8 ملايين في الموسم الثالث ومثلهم في الرابع.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 