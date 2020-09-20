الأهلي يتوصل لاتفاق شبه نهائي لضم محمد إبراهيم

نجحت إدارة الأهلي في التوصل لاتفاق شبه نهائي على ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة. ولم يمانع مسئولو مصر المقاصة في منح اللاعب للأهلي مقابل 18 مليون جنيه بنظام التقسيط. وكشفت مصادر خاصة أن محمد إبراهيم قد وقع للأهلي على تعاقد يمتد لمدة أربعة مواسم دون قيود أو شروط. وسوف يحصل محمد إبراهيم على 7 ملايين جنيه في الموسم الأول والثاني ثم 8 ملايين في الموسم الثالث ومثلهم في الرابع.

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