عاشق شباك البلوز.. سجل مميز لـ محمد صلاح أمام تشيلسي قبل موقعة اليوم

يترقب عشاق كرة القدم العالمية مواجهة من العيار الثقيل، اليوم الأحد، بين تشيلسي وليفربول، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي:

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و 2، بتعليق عصام الشوالي.

ليفربول ضد تشيلسي:

ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في لقاء الليلة، للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مبكرا، ومواصلة مطاردة إيفرتون على الصدارة.

في المقابل يتسلح تشيلسي بصفقاته الجديدة وعامل الأرض ايضا من أجل انتزاع فوزا ثمينا من الريدز.

كان تشيلسي عقد عدة صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي أبرزهم حكيم زياش من أياكس وكاي هافيرتز من باير ليفركوزن وتيمو فيرنر من لايبزيج وتياجو سيلفا من باريس سان جيرمان، وتشيلويل من ليستر سيتي.

ويغيب النجم المغربي حكيم زياش عن تشيلسي في لقاء اليوم، بسبب الإصابة.

يذكر أن ليفربول حقق الفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 4 - 3 في الجولة الأولى، بينما تفوق تشيلسي على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل محمد صلاح مميز لـ محمد أمام تشيلسي:

تشيلسي أحد ضحايا محمد صلاح المفضلين خلال مسيرته، حيث لعب الفرعون المصري 13 مباراة أمام البلوز في مختلف المسابقات، سجل خلالهما 5 أهداف وصنع هدفين.