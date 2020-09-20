سون يقود توتنهام لدك شباك ساوثهامبتون بخماسية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق توتنهام الفوز علي منافسه ساوثهامبتون بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي في المباراة المقامة حاليا على ملعب سينت ماري ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

في الشوط الأول تقدم فريق ساوثهامتون عن طريق داني إنجز في الدقيقة 32 من عمر اللقاء قبل أن يتعادل توتنهام في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول بهدف ل سون .

وفي الشوط الثاني نجح هيونغ مين سون في تسجيل ثلاثة أهداف في الدقيقة 47 ، 64 ، 73 من عمر اللقاء، وأضاف الهدف الخامس هاري كين في الدقيقة 82.

ونجح سون نجم توتنهام في تسجيل سوبر هاتريك "أربعة أهداف في المباراة" ليضع فريقه علي طريق الانتصارات بعد الهزيمة أمام إيفرتون في الجولة الأولى.