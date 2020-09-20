أخبار الرياضة.. شوبير يعلن خليفة كارتيرون والأهلي يتوصل لاتفاق مع محمد إبراهيم.. ومكافأة كبيرة لـ فايلر

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات الموقف داخل نادي الزمالك في ملف التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة.

نجح النادي الأهلي في حسم لقب بطولة الدورى المصري قبل 6 جولات من نهاية المسابقة بعدما وصل إلى النقطة 73 وبفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك وصيف المسابقة حتى الآن.



نجح النادي الأهلي في حسم لقب بطولة الدورى المصري قبل 6 جولات من نهاية المسابقة بعدما وصل إلى النقطة 73 وبفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك وصيف المسابقة حتى الآن.

أثارت العديد من التقارير الصحفية الجدل حول مدرب نادي الزمالك القادم بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق بعد فسخ العقد عن طريق الشرط الجزائي.



أشاد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، بمبادرة اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، بعمل ممر شرفي للاعبي الأهلي بعد التتويج بمسابقة الدوري.

سادت حالة من الغضب بين صفوف الحكام بمختلف انتماءاتهم من التصريحات التى أطلقها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد خسارة الفارس الأبيض أمام أسوان.

أثار رفض رضا عبد العال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا، دخول فريقه إلى غرفة خلع الملابس بين شوطى مباراته أمام إف سي مصر، حالة كبيرة من الجدل كونها تعد حالة غريبة من نوعها ولا نشاهدها خلال مباريات الدوري الممتاز.

أكدت تقارير صحفية، أن محمد الشلهوب وصل صباح اليوم، الأحد، إلى الدوحة للمشاركة مع الهلال السعودي في مسابقة دوري أبطال آسيا.