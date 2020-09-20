من قلب استاد القاهرة.. مؤشرات جديدة تؤكد اقتراب محمد إبراهيم من الأهلى

يبدو أن انتقال محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية بات قاب قوسين أو أدنى بسبب المستويات المميزة التى يقدمها اللاعب مع فريقه خلال الموسم الكروى الجارى.

ونجح محمد إبراهيم فى لفت كل الأنظار إليه خلال مشاركته مع المقاصة فى مباراته أمس أمام الأهلى وظهر اللاعب بشكل فنى مميز ونجح فى تشكيل خطورة بالغة على مرمى الفريق الأحمر وهو ما أدى إلى تصاعد اسمه لدى رينيه فايلر مدرب الأهلى الذى أكد رغبته فى التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

وتشير كل المؤشرات إلى أن انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلى أصبح مسألة وقت خاصة بعد الإشارات المتبادلة بين اللاعب وعد من محبي الأهلى أمس الذين حضروا مباراة الأهلى والمقاصة.

ويعد المشهد الأبرز فى مباراة الأهلى والمقاصة أمس أثناء خروج اللاعب محمد إبراهيم إلى غرفة خلع الملابس، حيث حرص عدد من محبي الأهلى الحاضرين بالمدرجات إلى الهتاف للاعب "الأهلي يا هيما" وهو ما تقبله اللاعب بابتسامة عريضة رافعا يده ووجه تحية إلى الجماهير الحمراء.

ولم يتوقف الأمر عند هذه الإشارة من قبل محمد إبراهيم وجماهير الأهلى، بل امتد الأمر إلى ما بعد نهاية المباراة، وحرص عدد من محبي الأهلى على انتظار خروج اللاعب للوصول إلى الباص الخاص بفريق المقاصة بمحيط استاد القاهرة وهتفوا له بقوة " الولا ولا اهو الأهلاوى اهو " وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع اللاعب.