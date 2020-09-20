نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يكتسح نيس بثلاثية في الدوري الفرنسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً كبيراً على مضيفه فريق نادي نيس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.
افتتح ثلاثية البي إس جي الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الثامنة والثلاثين من ركلة جزاء قبل أن يضيف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
فيما إختتم البرازيلي ماركينيوس ثلاثية أبناء توخيل في الدقيقة السادسة والستين بعد أن إستغل تمريرة سحرية من دي ماريا الذي لم يكتفي بالتسجيل فقط بل صنع الهدف الثالث.
وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة في المركز السابع بعد تحقيق الفوز الثاني له توالياً فيما تجمد رصيد نيس عند النقطة السادسة أيضاً في المركز العاشر.
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