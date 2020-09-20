نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة فياريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تعرض أحد لاعبي الفريق للإصابة على مستوى الخفذ الأيسر وذلك خلال التدريبات التي خاضها الفريق إستعداداً لإنطلاق منافسات الموسم القادم.

وفي بيان رسمي نشره البلوجرانا عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت أكد أن الدنماركي مارتن برايثويت تعرض لإصابة قوية في العضلة المستقيمة الأمامية بالفخذ اليسرى.

وأضاف البيان أن اللاعب سوف يغيب عن التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة قبل أن يتحدد موعد عودته وفق للسرعة التي سيتعافى فيها من تلك الإصابة .

وأنهى البيان " برايثوايت خضع لجميع الإختبارات الطبية اليوم الأحد بعد التعرض لتلك الإصابة التي كانت بدايتها ضد إلتشي في بطولة كأس خوان جامبر.

يُذكر أن برشلونة سيخوض أولى مبارياته في الليجا خلال الموسم الجديد ضد فياريال لحساب مباريات الجولة الثالثة.