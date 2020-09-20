نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين يعادل إنجاز محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الدولي الإنجليزي هاري كين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي من قيادة فريقه للفوز على ساوثهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الثانية من البريميرليج.

ونجح هاري كين في صناعة أربعة اهداف في المباراة في الوقت الذي إكتفى فيه بتسجيل هدف يتيم.

وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات عبر موقعها الإلكتروني أن كين يعتبر أول لاعب يساهم في 5 أهداف خلال مباراة واحدة بالبريميرليج منذ سنتين.

حيث كان الدولي المصري محمد صلاح هو آخر من ساهم في خماسية بمباراة واحدة كان ذلك ضد واتفورد في مارس 2018.

حيث تمكن هداف الدوري الإنجليزي خلال موسمي 2017-2018 ، 2018-2019 في تسجيل أربعة أهداف في شباك واتفورد وصنع الهدف الخامس.

ولا تعتبر تلك المرة هي الأولى التي يساهم فيها كين بخماسية في لقاء واحد حيث حدث ذلك من قبل ضد ليستر سيتي في شهر مايو من العام 2017.