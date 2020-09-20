نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين يعادل إنجاز محمد صلاح في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تمكن الدولي الإنجليزي هاري كين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي من قيادة فريقه للفوز على ساوثهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الثانية من البريميرليج.
ونجح هاري كين في صناعة أربعة اهداف في المباراة في الوقت الذي إكتفى فيه بتسجيل هدف يتيم.
وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات عبر موقعها الإلكتروني أن كين يعتبر أول لاعب يساهم في 5 أهداف خلال مباراة واحدة بالبريميرليج منذ سنتين.
حيث كان الدولي المصري محمد صلاح هو آخر من ساهم في خماسية بمباراة واحدة كان ذلك ضد واتفورد في مارس 2018.
حيث تمكن هداف الدوري الإنجليزي خلال موسمي 2017-2018 ، 2018-2019 في تسجيل أربعة أهداف في شباك واتفورد وصنع الهدف الخامس.
ولا تعتبر تلك المرة هي الأولى التي يساهم فيها كين بخماسية في لقاء واحد حيث حدث ذلك من قبل ضد ليستر سيتي في شهر مايو من العام 2017.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاري كين يعادل إنجاز محمد صلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.