نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتب مدرب الزمالك الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث مسؤولو الزمالك اختيار مدير فني جديد للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.
راتب المدير الفني الجديد لفريق الزمالك
حدد مسؤولو نادي الزمالك قيمة الراتب السنوي الذي سيحصل عليه مدرب الأبيض الجديد في الفترة المقبلة.
واستقر مسؤولو الزمالك على راتب سنوي بقيمة مليون دولار للمدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل الفرنسي كارتيرون عن الفريق أمس وقيامه بفسخ تعاقده مع الزمالك.
واستقرت إدارة الكرة علي أن يكون راتب المدير الفني الجديد بنفس قيمة اخر راتب لكارتيرون عقب تجديد تعاقده مع الفريق قبل الرحيل.
من جانبه اقترب البرتغالي جيسوالدو فيريرا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسي كارتيرون .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راتب مدرب الزمالك الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.