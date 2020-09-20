أخبار عاجلة
بدون زيت وقلية.. 4 طرق صحية جديدة لتحضير البطاطس -
وفاة أسرة مصرية بالكامل.. (والسبب مؤلم) -
توقف عن تناولها فورا.. أطعمة يومية تصيبك بالشيخوخة المبكرة -
بلقيس تعترف: زوجي شريك في الجريمة (صورة) -
السعودية تحبط عمليات إرهابية ضخمة كانت على وشك التنفيذ -
هذا ماسيحدث في سماء السعودية بعد ساعات ويذهل الجميع -
ياسمين عبدالعزيز تحرج زوجها أحمد العوضي أمام الجمهور.. شاهد كيف سخرت منه -
مسلسل تركي جديد يتفوق على قيامة أرطغرل ويكتسح المؤسس عثمان.. شاهد -
كما ولدتها أمها.. فنانة عربية تظهر وهي تستحم ومستلقية على سريرها الأحمر -
بعد 6 سنوات من اعتزاله .. أسامة حسني يكشف الكواليس الأسرية مع الخطيب عقب رحيله عن الأهلي .. ويؤكد: الحصول على الحق بالقانون وليس... -

نيفيل يفتح النار على ثنائي اليونايتد

الرياضة تبليغ
نيفيل يفتح النار على ثنائي اليونايتد
نيفيل يفتح النار على ثنائي اليونايتد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيفيل يفتح النار على ثنائي اليونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح جاري نيفيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي أن الشياطين الحمر لن يتمكنوا من تحقيق الفوز بلقب البريميرليج في ظل وجود ليندلوف وهاري ماجواير في مركز قلبي الدفاع.

وكان اليونايتد قد بدأ مبارياته في البطولة بالهزيمة أمام ضيفه كريستال بالاس بهدف واحد مقابل ثلاثة أمس السبت في الوقت الذي يتحمل فيه قلب الدفاع المسؤولية عن الأهداف الثلاثة كاملة.

وتحدثت بعض المصادر الصحفية عن وجود مساعي كبيرة لدى إدارة اليونايتد من أجل حسم التعاقد مع جيدون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند لكن نيفيل يرى أن سولسكاير يقوم بالتعاقد أولاً مع قلب دفاع له مهارات وقدرات متعددة.

وأنهى نيفيل الحاصل على 8 ألقاب بريميرليج مع اليونايتد تصريحاته بأن وجود ثنائي قلب الدفاع الحالي لا يقود الفريق للحصول على اللقب لكن التعاقد مع مدافع قوي في وجود الثنائي من الممكن أن يكون الحل المؤقت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيفيل يفتح النار على ثنائي اليونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 