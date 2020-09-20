دعواتكم في البطولة الأفريقية.. رامى ربيعة يهنئ جمهور الأهلي بالدوري الـ 42

هنّأ اللاعب رامى ربيعة، جمهور النادي الأهلى، بتتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز رقم 42، ونشر عدة صور من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلق رامى ربيعة قائلا: "مبروك كالعاده الدوري في بيته في النادي الاهلي رقم ١ دعواتكم في البطوله الافريقيه الاهم بالنسبه لنا و للجمهور ♥️".

جاء تتويج الأهلي بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.



ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.



وسيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له.

