تشكيل تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره ليفربول، في قمة الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء التشكيل كالآتي: في حراسة المرمى : كيبا خط الدفاع : جيمس - كيرت زوما - كريستنسن - ألونسو خط الوسط : جورجينيو - نجولو كانتي - كوفاسيتش - ماسون ماونت - كاي هافرتز خط الهجوم : تيمو فيرنر يذكر أن ليفربول انتصر في الجولة الماضية على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3، فيما فاز تشيلسي على برايتون 3-1

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