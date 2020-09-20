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تشكيل تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

الرياضة تبليغ
تشكيل تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره ليفربول، في قمة الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : جيمس - كيرت زوما - كريستنسن - ألونسو

خط الوسط : جورجينيو - نجولو كانتي - كوفاسيتش - ماسون ماونت - كاي هافرتز

خط الهجوم : تيمو فيرنر 

يذكر أن ليفربول انتصر في الجولة الماضية على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3، فيما فاز تشيلسي على برايتون 3-1

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