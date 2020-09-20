الأهلي يدرس الدخول في معسكر مغلق مبكراً بالمغرب استعدادًا للوداد

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الدخول في معسكر مغلق مبكراً بالمغرب قبل مواجهة الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا. وطلب "فايلر" الدخول في معسكر مغلق هناك لتعويد اللاعبين علي الأجواء خاصة أن الفريق لم يغادر مصر منذ فترة طويلة بسبب إجراءات فيروس كورونا . وحسم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بطولة الدوري رغم التعادل السلبي مع مصر المقاصة امس . ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر يوم الاربعاء المقبل في المرحلة الـــ29 لمسابقة الدوري المصري .

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