سلبية تحاليل فيروس كورونا للاعبي الحمام استعدادا لمواجهة ابو قير بالقسم الثاني

أعلن نادي الحمام المطروحي سلبية تحاليل فيروس كورونا التى اجراه الجهاز الفني ولاعبي الفريق الاول لكرة القدم استعدادا لعودة منافسات دورى القسم الثاني لمجموعة بحري بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .

يأتى ذلك استعدادا لخوض فريق الحمام المطروحي مواجهة امام ابو قير للاسمدة يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر المقبل في اول مباراة بعد فترة التوقف .

وكان مجلس ادارة النادي قرر تعيين عبد المولي مهني بمنصب مدير الكرة للفريق الأول ، وسمير سعد مدير فنى ،ومحمد حسن بيبو مدرب ، وعاطف عيد مدرب حراس ، خميس رزق إداري ، أحمد عبد الحليم طبيب .