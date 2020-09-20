يأتى ذلك استعدادا لخوض فريق الحمام المطروحي مواجهة امام ابو قير للاسمدة يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر المقبل في اول مباراة بعد فترة التوقف .
وكان مجلس ادارة النادي قرر تعيين عبد المولي مهني بمنصب مدير الكرة للفريق الأول ، وسمير سعد مدير فنى ،ومحمد حسن بيبو مدرب ، وعاطف عيد مدرب حراس ، خميس رزق إداري ، أحمد عبد الحليم طبيب .
ويحتل فريق الحمام المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة بحري بدورى القسم الثاني برصيد 20 نقطة جمعهم من 5 انتصارات و5 تعادلات و7 خسائر.
ويحتل فريق الحمام المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة بحري بدورى القسم الثاني برصيد 20 نقطة جمعهم من 5 انتصارات و5 تعادلات و7 خسائر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلبية تحاليل فيروس كورونا للاعبي الحمام استعدادا لمواجهة ابو قير بالقسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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